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﻿透明枱大整蠱 女主播洩春光

2016-12-25 列印
        電視女主播向來予人端莊大方形象，意大利女主播卡拉布雷斯日前主持晚間新聞報道時，表現一貫認真、專業，惟攝影機由近鏡切換至全景時，卡拉布雷斯忘記主播枱是用透明物料製成，結果她張開大腿而坐，露出內褲的畫面展現在觀眾眼前，卡拉布雷斯仍懵然不知，繼續播報新聞。片段被人上載到YouTube後，吸引逾六萬人觀看，令她相當尷尬。
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