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﻿無右手男童化身鐵甲奇俠

2016-12-25 列印
    右手掌天生發育不健全的四歲英國男童布魯克林是超級英雄電影《復仇者聯盟》忠實影迷，其外祖母一直希望孫兒可擁有一雙靈巧義肢，十月在社交網站facebook貼文尋求幫助，達拉謨一間學院的科技專家，無意中看到貼文後，花兩個月時間利用立體打印技術，為布魯克林製作義肢。義肢月中送到布魯克林家中時，令男童喜出望外，因為它除給予布魯克林一隻靈活右手掌，義肢造型更以鋼鐵奇俠裝甲為藍本，令他猶如變成像東尼史塔克。
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