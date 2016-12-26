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日報新聞 > 國際

﻿特朗普宣佈解散慈善基金會

2016-12-26 列印
　　不少美國政界人士質疑，候任總統特朗普（見圖）就職後，難以與家族生意、名下基金會割斷關係，特朗普上周六宣佈，為免利益衝突引發爭議，有意解散名下慈善基金會；惟基金會牽涉多宗爭議，紐約檢察長表明，基金會不可在完成調查工作前解散。

　　特朗普發表聲明說，基金會過去數年來向退伍軍人、警察、兒童等多個組織捐款數以百萬美元計，但為免與總統職務衝突，他決定解散基金會，以其他方式行善。過渡團隊表示，特朗普已指其顧問研究關閉基金會步驟，但無制訂時間表。

涉多宗違法指控

　　紐約檢察部門十月更指基金會違反該州法律，要求基金會停止接受捐款；該基金會亦承認，曾不恰當地給予接近基金會人士金錢，違反國稅局規定。

　　紐約州總檢察長辦公室強調，當局完成所有調查工作前，基金會方可解散。
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