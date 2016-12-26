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﻿教宗彌撒籲關注戰禍兒童

2016-12-26 列印
　　教宗方濟各平安夜在梵蒂岡聖伯多祿大殿主持聖誕彌撒，呼籲全球十二億天主教徒關注兒童，尤其是戰禍受害人、難民和飽受戰亂蹂躪無家可歸者的需求。他指，每日有很多兒童因飢餓而死亡，呼籲富裕人士不應浪費，亦希望歐洲國家接納更多難民，指耶穌本身亦是一名移民。方濟各並批評物質主義已挾持聖誕節，人們沉迷於禮物、盛宴、利己主義，認為世人需要更加謙遜。
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