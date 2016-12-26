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﻿聖誕日現二戰炸彈德城市急疏散

2016-12-26 列印
　　德國南部城市奧格斯堡發現一個二次世界大戰時，盟軍轟炸機空襲當地時遺留下的炸彈，炸彈重達一點八噸，當局聖誕日疏散附近逾五萬四千名居民，疏散規模屬歷來最大。當局開放多所學校予居民暫時棲身，且提供免費巴士接載受影響居民到臨時收容中心；警方表示，暫時未知需要多久時間移除炸彈。二○一一年德國西部城市科布倫茨亦曾發現二戰炸彈，當局一度疏散四萬五千人到安全地點。
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