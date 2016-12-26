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﻿菲南部教堂遇炸彈襲擊16傷

2016-12-26 列印
　　菲律賓南部北哥打巴托省一座天主教堂門外平安夜發生手榴彈襲擊事件，造成至少十六人受傷。事發在當晚約九時四十五分，米德薩亞普鎮聖嬰天主教堂正舉行子夜彌撒，突然有人向聚集教堂門前教眾投擲一枚手榴彈，手榴彈在距教堂入口約三十米處爆炸，事件造成十六人受傷，包括一名警員，其中最少一人重傷。暫時無組織承認責任，但當地伊斯蘭極叛軍及端份子相當活躍，過去曾發動多宗襲擊。
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