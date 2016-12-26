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﻿斯里蘭卡238呎聖誕樹 全球最高！

2016-12-26 列印
　　斯里蘭卡首都科倫坡一棵高二百三十八呎的人造聖誕樹，打破中國廣州市一棵一百八十呎高聖誕樹去年創下的紀錄，成為全球最高的人造聖誕樹。該棵聖誕樹以鋼鐵、鋼索作骨架，外層掛有天然松果、六十萬個LED燈泡，樹頂是一顆六米高「伯利恆之星」。斯里蘭卡方面表示，已向健力士大全申請列入世界紀錄，目前等待確認。但當地天主教會批評，浪費金錢建造人造聖誕樹，不如將有關開支幫助貧苦大眾。
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