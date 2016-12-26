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﻿帝國大廈紅綠藍燈賀聖誕

2016-12-26 列印
　　美國紐約帝國大廈平安夜點亮紅綠燈光，迎接聖誕節，又為猶太光明節亮起藍燈。大廈外牆亦上演燈光匯演，燈光在歌手瑪麗嘉兒名曲《All I Want for Christmas Is You》襯托下起舞，陪伴民眾慶祝耶穌基督降生。除帝國大廈外，洛克菲勒中心、第五大道沿途亦有璀璨的節日佈置，而市內各購物中心、商場、百貨公司，均擠滿選購聖誕禮物人潮，熱鬧非常。
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