帝國大廈紅綠藍燈賀聖誕
李嘉欣：機場有如難民營 北海道世紀風雪 500港客滯留
聖誕長假快結束，日本北海道迎來半世紀以來最大風雪，札幌新千歲機場大量航班延誤或取消，數以千計旅客滯留；中國駐札幌總領事館表示，大約五百名港人滯留當地機場。有旅行社表示，約三百名團友滯留當地，有港人抱怨...
2016-12-26
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遼寧號航母跨海練兵 日自衞隊艦隻監視
內地傳媒日前報道，航空母艦遼寧號編隊展開跨海區訓練，日本防衞省昨午首次拍攝到遼寧號編隊在東海中部海域向東航行，海上自衞隊艦隻正密切監視中方艦艇動向。 日本海上自衞隊昨午四時發現遼寧號、三艘導彈驅逐艦、三艘護衞艦、一艘補給艦組的編隊在東海中部向東航行，預料艦隊會通過沖繩本島與宮古島之間宮古海峽，前往西太平洋，海上自衞隊艦隻正在密切監視。 中國海軍日前宣佈，遼寧號編隊根據訓練計劃前往西太平洋遠海訓練；而內地傳媒上周五報道，遼寧號編隊連日來在黃海海空域展開跨海區訓練，殲十五戰機、艦載直升機在甲板升降，展開空中加受油、空中對抗等多項訓練，母艦、殲十五戰機亦進行實彈射擊訓練，海軍...
2016-12-26
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俄軍客機墜黑海 機上91人凶多吉少
俄羅斯發生嚴重空難，國防部一架載有九十一人的圖-154型客機，由南部城市索契起飛不久便從雷達上消失，當局其後客機已墜落黑海。當局初步分析，認為意外涉及技術故障或操作失誤，事件與恐怖襲擊無關。 俄國傳媒報道，肇事圖-154型客機昨清晨由索契起飛，原定前往敍利亞赫邁米姆空軍基地，機上載有八十三名乘客、八名機員，乘客包括軍人、軍方亞歷山德羅夫紅旗歌舞團成員、九名記者。 飛機起飛二十分鐘後，飛越黑海上空時與控制塔失去聯絡，並從雷達消失。總統普京得悉事件後，指示有關部門展開搜索；國防部長紹伊古已亦緊急召開會議，組織力量搜客機下落。 軍方其後派出艦艇、直升機在客機失蹤水域搜索，消息稱...
2016-12-26
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線條型格居
有時候，居室面積雖大，但間隔佈局上卻有不足之處，如今次介紹的室內設計個案，單位原裝間隔即遇到上述問題，設計師調動部份牆身，將原本屬間隔缺點的地方，化身成單位一大特色，完全是化腐朽為神奇。 此室內設計個...
2016-12-26
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恒指跌61點 建行獨力難撐
聖誕長假期前夕最後一個交易日，港股繼續淡靜，恒指創逾5個月低位，雖然臨近尾市有建行（939）一枝獨秀狂升撐起大市，但最後仍無力扭轉跌市，收報21574點，跌61點。分析預期聖誕長假期後，復市市況仍然靜局，要到明年資金才重新部署入市。 隔晚美股連續兩日低收，拖累恒指低開82點，早段曾挫145點，見21491點全日低位，創逾5個月以來新低，迫近俗稱「牛熊分界」的250天線（21449點），雖然臨近收市建行有資金追捧炒起，貢獻恒指56點，但仍無力扭轉跌市，港股收報21574點，跌61點。 藍籌股近乎全部錄得下跌，惟建行（939）一枝獨秀，收市升3.1%，收報5.62元，為...
2016-12-24
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莫小丑倒戈送禮
莫耶斯擔任曼聯領隊不足一季，便在一四年四月被辭退，今晚拆禮物日英超初次重返奧脫福球場帶領新特蘭倒戈前，卻無視自己履歷不濟和戰術落後，批評舊會當年增兵不力，更自命跟哥迪奧拿等名帥平起平坐。他無疑自取其辱，今仗只淪為奉上紅魔三分的「送禮莫」。（now621台、LeSports HK App今晚11:00直播） 紅魔功勳領隊費格遜一三年領軍稱霸英超後退休，欽點蘇格蘭同胞莫耶斯為接班人。後者簽署六年長約，但首季戰績差劣，更將球隊一向的悅目主攻踢法變成穩守突擊，不時被魔迷柴台，敵軍球迷更揶揄他為「莫天才」，最終領軍不到一季各賽事僅廿七勝九和十五負被炒。 這名五十三歲教頭今季改教新特蘭...
2016-12-26
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彩繪唇藝新姿
隨着花瓣唇妝、咬唇妝等成為美妝界潮流，令唇部妝物不斷推陳出新。最近就有彩妝品牌為唇妝加添新元素，如以書法美藝為靈感，為雙唇添上藝術美。 書法美藝 專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER，向來勇於...
2016-12-26
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平安夜英皇晒冷開騷 霆鋒餵Fans食窩心粉絲湯
前晚平安夜，英皇一眾巨星在上海舉行「晒冷」演唱會，旗下天王天后又唱又跳，其間謝霆鋒更即席炮製一道「窩心粉絲湯」，更親自餵Fans食，認真貼心。 英皇旗下藝人謝霆鋒、容祖兒、Twins、李克勤、林峯、關...
2016-12-26
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馬神傳人——落到五班綽綽有餘
方嘉柏馬房的「綽綽有餘」，連仗在四班表現不俗，今列陣第二場田草千六米，面對的是五班對手，加上強配潘頓，值得看高一線。 「綽綽有餘」上季由孫達志訓練，曾在四班田草千六米走得接近，證明田草中距離合腳法。今季，此駒轉入方廄，九月下旬初出跑嫌短的四班田草千四米，能所負不遠，已收熱身之效。十月中，增程出戰四班田草千六米，應知是出擊之時，可惜右前腿不良於行而退下火線。有幸其傷勢並不嚴重，很快就可以恢復正常操練，且能在十一月中，重回跑道作賽，走勢更見一場比一場悅目。 前仗「綽綽有餘」縮程跑四班田草千二米，與一眾短途馬交手，陣上一再受阻下，都能取得一席接近的第五名。上仗，首次移師谷草跑四班...
2016-12-26
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朱絲馬跡——萬事欣喜逢弱旅
年尾總是吃喝玩樂的，好像接近大除夕的兩周，先來冬至，後有聖誕及除夕，節慶多假期多，主打還是大吃一頓吧！吃喝完了，緊接的當然是玩樂：中環海濱有期間限定遊樂場，又有各式各樣的冬日博覽，香港這個小小地方，還是充滿各樣玩樂。 玩樂當然不能不提賽馬！昨日先越洋轉播日本有馬紀念賽馬日，今日就回歸本土，應付明天舉行的十一場日馬。全日焦點肯定在「巴基之星」能否重響勝鼓兼捧盃，無端被捧成明星，連輸三場後被打回凡間，壓力盡消後，希望不再令人失望。戲碼強勁的，其實還有尾場二班千四米可以多加留意，踏入季中的高班中距離賽事，肯定有意欲在四歲系列出擊的馬匹加入爭奪，今戰亦不例外，有沒有另一匹「鷹雄」呢...
2016-12-26
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