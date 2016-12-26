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﻿朱克力換百年古宅

2016-12-26 列印
　　日本童話《稻草富翁》講述一位窮人，憑一根稻草以物換物，最終換得田地致富。京都一個非政府組織二○一二年六月為讓當地居民建立緊密關係，在組織發行的免費雜誌內，發起以物換物活動，由組織捐出一盒限量版朱古力，再每三個月換物一次。經過十五次交換後，組織今年三月用整套餐桌換到中京區一間有過百年歷史古宅。屋主表示，古宅空置逾十年，一直找不到買家，由於她無法管理，遂決定獻出大屋。組織代表伊豆田千加計劃與義工合力修葺古宅後，將它改造成居民聚腳點。
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