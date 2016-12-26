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﻿六歲癌童塗指甲 籌款逾二千萬

2016-12-26 列印
　　患有末期腦癌的六歲荷蘭男童科爾斯特倫，上周三發起塗指甲挑戰籌款，希望幫助遭受肺炎折磨兒童。活動引起反應迴響，當地著名電台節目主持貝倫等名人，甚至首相呂特亦參加挑戰，捐款並塗上指甲，以示支持。活動上周六結束，受助慈善團體宣佈共籌得逾二百五十萬歐羅（約二千零二十八萬港元），當地報章更封科爾斯特倫為超級英雄。
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