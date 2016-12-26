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﻿米歇爾接聖誕熱線　小童不賞臉

2016-12-26 列印
　　對不少美國人來說，聖誕夜能與第一夫人通電話是三生有幸，但對小童奧斯汀而言，米歇爾卻非其說話對象。奧斯汀平安夜致電北美防空司令部聖誕老人專線，欲與聖誕老人對話，豈料是由米歇爾接聽電話，但男童不斷要求與聖誕老人說話，米歇爾只好向奧斯汀解釋，聖誕老人忙於派送禮物，無法接聽電話；奧斯汀接納米歇爾解釋，但隨即問道，因為他即將搬家，聖誕老人知道如何前往其新居嗎？米歇爾回答說：「沒問題」。
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