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﻿骨折犬遭棄雪地　網友集資送院

2016-12-26 列印
　　美國底特律一戶居民早前搬家時，將一隻骨折的鬥牛犬連同垃圾、家具丟棄門前。附近居民發現小狗瑟縮於冰天雪地間，但大宅已人去樓空，遂將牠帶回家，並在網站發動籌款，希望籌募二千五百美元（約一萬九千五百港元）醫藥費，安排小狗接受手術。結果在短短幾天內，有逾一百八十名網友捐款，共籌得六千七百四十六美元（約五萬二千六百港元），小狗平安夜已在動物醫院接受治療。
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