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﻿侮辱特朗普女兒乘客遭抨擊

2016-12-27 列印
　　準美國第一千金伊萬卡日前偕同丈夫子女乘坐廉航時，被一名反候任總統特朗普男乘客嘲諷。事件曝光後，網民不齒該名男子行為，連日以來在網上聲討他，當事人任職大學教授的同性伴侶亦受牽連，大批網民到網上書店，留言抨擊其著作。

　　紐約律師戈爾茨坦上周二在捷藍航空客機內，嘲諷伊萬卡事件繼續發酵，網民除繼續在網上聲討他外，其同性伴侶、紐約市亨特學院都市政策與規劃系教授馬修亦受牽連。

  馬修曾出版著作《高尚人生：郊區世紀的公寓生活》，事發後大批網民登入網上商店阿瑪遜，留言抨擊其著作，該書二百七十四篇書評中，逾九成給予最低的「一星」評價，最高「五星」評價僅有百分之八，令該書平均評價只有一點四顆星。

　　有網民留言寫道，閱讀令他感到飽受言語攻擊，短期間內不會再閱讀該書。
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