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﻿南韓獨檢組搜查前秘書長寓所

2016-12-27 列印
　　負責調查韓國總統朴槿惠密友崔順實干政事件的獨立檢察組，昨清晨搜查總統府前秘書室長金淇春首爾寓所，檢走他擔任秘書室長時期工作紀錄等大批文件。早前檢察機關已對金淇春涉嫌濫用職權展開獨立案調查。文化體育觀光部前長官劉震龍十月曾透露，金淇春二○一四年曾授意文化體育觀光部強迫六名一級公務員請辭，其中三人現已離開公職。另外，獨檢組亦調查文化體育觀光部前第二次官金鐘，涉嫌請求金淇春安插前下屬擔任平昌冬奧籌委會副主席指控。
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