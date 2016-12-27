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﻿德國拆二戰炸彈逾五萬人疏散

2016-12-27 列印
　　德國南部城市奧格斯堡平安夜發現一枚二戰時遺留的巨大英軍炸彈，當局疏散附近五萬四千名居民到安全地點後展開拆彈行動，警方在炸彈方圓一千五百米堆起沙包，再由兩名身穿防爆衣的拆彈專家清除炸彈上塵埃、污物，再拆開炸彈移除三條引線，整個拆除行動歷時十一小時，專家周日傍晚七時前成功拆除炸彈，當局准許受影響在當天早上10時前疏散的三萬二千戶居民返回家園度聖誕。
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