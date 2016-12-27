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日報新聞 > 國際

﻿巴基斯坦防長誤信假新聞發核威脅

2016-12-27 列印
　　一則假新聞險釀核戰，AWD新聞網站早前報道，以色列國防部長亞阿隆揚言，一旦巴基斯坦出兵敍利亞，以國將對巴基斯坦發動核武攻擊。巴基斯坦國防部長阿西夫隨即在社交網站Twitter回應，提醒以色列該國亦擁有核武，若國土遭受攻擊，軍方定必反擊。以色列國防部Twitter則強調，指有關報道純屬虛構，並稱亞阿隆是該國前任防長，對方亦從未發表有關言論。專門查核網上新聞真確性的網站Snopes亦形容，AWD新聞網站內容真實性極度可疑。
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