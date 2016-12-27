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﻿網友分享 「聖誕樹髮型」應節

2016-12-27 列印
        聖誕節雖過去，但要數今年最應節造型打扮，莫過於「聖誕樹髮型」。聖誕前夕多個社交網站均有網民分享其聖誕樹髮型照片。該髮型設計其實頗為單純，只是將頭髮梳高、固定頭頂後，再掛上各式聖誕樹吊飾點綴秀髮。但髮型師認為，要製作一個完美聖誕樹髮型難度甚高，因為它除要有聖誕樹神態外，更要呈現優雅美感，並具前衞時尚感。
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