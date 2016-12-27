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﻿日推美男農夫月曆

2016-12-27 列印
　  外國不少消防員每年均會義賣猛男消防員月曆行善，日本傳媒與全國農協青年組織協議會合作，邀請十二名平均年齡為二十七歲、在關東甲信越地區務農的單身農夫拍攝二○一七年月曆，令農業型男結合，擦着汗水勞動型男性亦顯得格外具吸引力。其中，一月份的模特兒是在櫪木縣種植草莓的二十二歲農夫谷田貝祐也，他曾入讀東京就讀美容專門學校，工餘喜愛滑浪；七月份模特兒百瀬孝介現年二十八歲，是一名種植西瓜和稻米農夫，餘閒喜歡滑板和書法。農協希望藉月曆改善農業形象。
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