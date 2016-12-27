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﻿出席聖誕禮拜　喬治王子啜糖萌爆

2016-12-27 列印
　　英國皇位第二承繼人威廉王子一家今年聖誕打破傳統，未有到諾福克郡桑德靈厄姆與其他皇室成員共度聖誕，而是返回劍橋公爵夫人凱特娘家。威廉夫婦聖誕日早上帶同喬治王子、夏洛特公主到教堂出席參加聖誕禮拜，小王子、小公主離開教堂時均拿着糖果，顯得十分開心，喬治更急不及待邊行邊啜士的糖，樣子十分可愛。威廉一家四口外，凱特父母、胞妹皮帕及其未婚夫、胞弟詹姆斯亦有同行，皮帕明年更會在該教堂舉行婚禮。
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