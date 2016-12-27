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﻿奧巴馬三父女　溫馨玩遊戲吃刨冰

2016-12-27 列印
　　即將卸任的美國總統奧巴馬，早前偕同夫人米歇爾、女兒瑪利亞及薩莎，返回家鄉夏威夷歡度聖誕假期。其間奧巴馬父女三人與朋友，一同時參加熱潮由亞洲傳至美國的「逃出密室遊戲」；遊戲經理透露，奧巴馬父女十分投入，不時興奮大叫，他們最終在遊戲結束前十二秒逃脫。之後，父女仨一同前往甜品店品嘗刨冰，大批民眾簇擁奧巴馬，爭相與他合照、握手，奧巴馬又化身甜心爸爸，親手餵長女瑪利亞食刨冰。
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