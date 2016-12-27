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﻿迷途海豹壓爛房車

2016-12-27 列印
　　澳洲塔斯馬尼亞警方昨清晨約五時四十五分接報，表示在離海岸逾五十公里的內陸小鎮朗塞斯頓發現海豹蹤影，警員到場後，發現一隻成年海豹在一輛汽車上休息，汽車車頭蓋、擋風玻璃疑未能承受其體重，分別凹陷和碎裂；警員為免海豹受驚危及公眾安全，封鎖附近範圍，並禁止附近居民外出。事件僅僅擾攘數小時後，野生動物專家向牠發射麻醉槍後，將暈倒海豹帶走檢查，專家估計牠是從附近河流登陸，會盡快放生牠。
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