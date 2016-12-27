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﻿全球最高巨犬七呎六吋

2016-12-27 列印
　　英國埃塞克斯郡女子斯通曼飼養一隻超級大丹狗弗萊迪，弗萊迪只有四歲，體重已達二百零三磅，當牠用一雙後腿站起來，高度達七呎六吋。斯通曼食量、力量驚人，常常不小心破壞家具，光是被牠意外咬爛的沙發已二十三張。弗萊迪日前獲健力士世界紀錄大全確認為全球最高狗隻，牠亦變成狗明星，走在路上總是途人焦點，甚至司機亦會特意停車一睹其風采。
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