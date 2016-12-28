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日報新聞 > 國際

﻿歐洲和平人士「為阿勒頗遊行」

2016-12-28 列印
　　數百名來自歐洲多國的和平人士發起「為阿勒頗遊行（Civil March for Aleppo）」 運動，他們於二十六日由德國首都柏林出發，打算用三個月時間徒步前往敍利亞，希望喚起國際社會關注敍利亞危機。

　　活動宣言表示已經受夠Facebook足夠多的傷心和驚恐面孔，是時候付諸行動。遊行預定每天徒步二十公里，用三個月時間行經歐洲多國，最後由土耳其進入敍利亞。主辦單位預計有部傷人會中途參與，更有可能抵達最近出現激戰的阿勒頗。
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