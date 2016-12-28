活動宣言表示已經受夠Facebook足夠多的傷心和驚恐面孔，是時候付諸行動。遊行預定每天徒步二十公里，用三個月時間行經歐洲多國，最後由土耳其進入敍利亞。主辦單位預計有部傷人會中途參與，更有可能抵達最近出現激戰的阿勒頗。
歐洲和平人士「為阿勒頗遊行」
活動宣言表示已經受夠Facebook足夠多的傷心和驚恐面孔，是時候付諸行動。遊行預定每天徒步二十公里，用三個月時間行經歐洲多國，最後由土耳其進入敍利亞。主辦單位預計有部傷人會中途參與，更有可能抵達最近出現激戰的阿勒頗。
名校舊友玩橡皮艇 大風翻沉 法律系女生魂斷石澳
昨天吹強烈季候風，海面風高浪急，四名女大學生不知嬉水風險，結伴往石澳海灘租橡皮艇，浮沉海上，不料波濤洶湧，橡皮艇遭大浪打翻，四人墮海，其中一名二十歲女子遇溺昏迷，由水警救起，直升機急送院，惜返魂乏術。...
2016-12-28
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廣東女職工明年享月事假
女士每月都會受生理期影響工作。內地廣東省前日公佈《女職工勞動保護特別規定》，訂明女職工懷孕假期及月經來臨時的休息時間，並將於明年二月一日生效。 內地媒體報道，廣東省明年二月一日將開始實施新的女職工勞動保護辦法。根據《規定》內容，站立工作連續四小時以上的女員工，只要在月經期間經本人申請，僱主應該要為其安排適當的休息時間。而在女員工懷孕期間，如果經醫療機構判斷需要保胎休息的話，其休息時間按照病假處理。她們亦享有九十八天產假，產前亦可休十五天，如果誕下多胞胎，每多一個嬰兒可增加十五天產假。 此外，若女員工懷孕七個月以上，每天工作時間內需安排一個小時休息，休息時間享有正常工...
2016-12-28
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奧巴馬有信心再連任 特朗普︰無可能
美國總統奧巴馬將於明年一月卸任，日前接受訪問時表示自己若出選第三個任期，有信心可以擊敗特朗普，希拉莉發言人法倫亦表示認同。不過特朗普隨即在Twitter回應指「無可能」，同時力數奧巴馬任內的缺失。本報...
2016-12-28
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二手屋苑再錄高價承接
二手屋苑再錄高市價成交，中原高級區域營業經理許秋偉表示，馬鞍山新港城A座高層1室，面積568方呎，3房連套房間隔，享開揚景，以730萬元沽出，呎價12852元，高市價約8.5%。原業主於2009年9月...
2016-12-28
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港股復市料牛皮悶局 杜指再上試二萬關
聖誕假後首個交易日早段，美股在淡靜交投下靠穩，杜指曾升46點，距離20000點重要心理關口相差不到20點，截至今晨四時，杜指報19955點，升21點。港股方面，由於內地股市窄幅上落，未必能擺脫濃厚的假日氣氛，相信亦只會窄幅上落，即使基金年尾「粉飾櫥窗」也難以扭轉大局。 杜瓊斯工業平均指數一度升至19980點，仍未能突破20000點關口，截至今晨四時，杜指報19955點，較上周五升21點；納斯達克指數報5493點，升30點。標普500指數報2271點，升7點。滙控（005）美國預託證價格報62港元，較香港上周五收市價跌0.20港元；中移動（941）美國預託證價格報80...
2016-12-28
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紅魔新寵 蠍子擺尾
英超拆禮物日快車，曼聯中場米希達利恩以蠍子擺尾破網，領軍主場3:1擊退新特蘭，率領各隊翻身兵搶風頭。 開季至十一月尾才漸受重用的米希達利恩今仗後備入替，完場前四分鐘有越位之嫌下接應右路傳中，凌空以蠍子腳抽射入網，為曼聯奠定勝局。對於這球世界波，此子亦感到不可思議︰「我估計不到皮球落在身後，本能地以後腳施射。」領隊摩連奴亦讚不絕口︰「這入球令奧脫福所有球迷都愛上了他。」 除了米希達利恩以外，不少失意兵亦在拆禮物日大顯身手。阿仙奴有基奧特一箭定江山，主場小勝西布朗；柏度洛迪古斯則梅開二度，助車路士主場三球淨勝般尼茅夫；曼城靠耶耶托尼打破僵局，作客3:0大勝侯城。
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廚魔加持 新奇韓食
有說韓菜在港已氾濫，間間都是賣炸雞、燒肉，沉悶無新意。不過當落在米芝蓮三星大廚「廚魔」梁經倫手上，傳統的韓式拌飯竟變出新加坡、南美和四川等不同口味，部隊鍋更以Mac and Cheese代替泡麵，配搭...
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開心串星 苦練英文拍《長城》 劉德華自爆 因為笨所以勤奮
聖誕檔期有不少猛片上映，受注目的有梁朝偉與金城武主演的《擺渡人》，還有Jennifer Lawrence、Chris Pratt孭飛的科幻特技鉅製《太空潛航者》，至於由張藝謀執導，中美耗資約11.7億...
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社論——源頭「減磅」 防金鐘站逼爆
近年港鐵延線相繼落成，今年先有黃埔延線通車，今天南港島線將啟用，港鐵路線縱橫交錯，四通八達，但金鐘站現在已經非常擠逼，南港島線必會增加該站人流壓力，港鐵要做好預警方案，防範人潮逼爆金鐘站的場面出現。 金鐘站一直是荃灣線和港島線的轉車站，繁忙時間，金鐘站人頭湧湧，月台大排長龍，往往要等兩、三班車才能登車，遇上節日，人流更多，月台水洩不通，自從去年底港島西延線開通之後，金鐘站又是轉車點，人流有增無減。 南港島線今天通車，全長約七公里，由海怡半島出發，途經利東、黃竹坑、海洋公園，直達金鐘，金鐘站既是這條延線的終站，也是往港島西延線、荃灣線和觀塘線的轉車站，多線交錯，金鐘成為一個「...
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莫雷拉力保騎師王 蔡約翰三W登榜首 巴基之星奪標歡送2016
昨日是二〇一六年最後一戰，唯一盃賽新馬錦標由東廄「巴基之星」勝出，鞍上人莫雷拉另贏蔡廄「喜悅繽紛」及「劍斷浪」，最終成為騎師王；而蔡約翰則另贏「翩翩」，中三元榮登榜首。其餘蘇兆輝憑「常妙星」、「知多福...
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