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日報新聞 > 國際

﻿女子請130人享聖誕晚餐 Woman hosts 130 people for Christmas dinner

2016-12-28 列印
  A woman who hosted 130 people for Christmas dinner in an attempt to combat "festive loneliness" said the day was awesome.BBC



  一名女子做東道主請一百三十人享受聖誕節晚餐，以化解「節日孤獨」。她說，那晚棒極了。

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