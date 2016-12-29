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﻿特朗普大樓現可疑背囊急疏散

2016-12-29 列印
　　美國候任總統奧特朗普，其特朗普大樓周二發現可疑背囊，當局緊急疏散人群，最後證實裏面放滿玩具，虛驚一場。而他同日任命前總統喬治布殊的得力助手博塞特（Thomas Bossert），出任國家安全及反恐的總統助理；及其集團的首席律師格林布拉特（Jason Greenblatt）為政府的首席國際談判代表。

　　特朗普大樓發現可疑背囊後，大批警員封鎖大樓的地下大堂調查，人群亦緊急疏散，軍火專家到場檢查後，發現裏面只是放滿玩具。警方指暫時未知道是誰把那個背囊放在該處。

　　而特朗普的過渡團隊同日發表聲明稱博塞特將負責在國土安全、反恐及電子保安等事宜上向特朗普提供意見，並制訂有關方面的政策。而特朗普又宣佈提名其集團的執行副總裁兼首席律師格林布拉特，於他的新政府擔任國際談判特別代表，不過未有詳細解釋格林布拉特加入政府後的職權。
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