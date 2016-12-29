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﻿南韓扣押國家退休基金總監

2016-12-29 列印
　　南韓總統親信干政醜聞，特別檢察官辦公室昨日清晨以涉嫌濫權為由，緊急扣押國家退休基金（NPS）總監、前衛生部長文亨杓，等候作進一步調查。

　　特別檢察官辦事處的官員本周一曾透露，已派員突擊搜查文亨杓的住所，蒐集他涉嫌濫權的證據。文亨杓被捕後已否認各項指控。檢察官指今次其中一個調查重點，是文亨杓去年擔任衛生及福利部長期間，有沒有向國家退休基金施加壓力，支持三星集團兩家附屬公司進行的八十億美元合併計劃。國家退休基金發言人表示，正密切留意事態，但拒絕作評論。
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