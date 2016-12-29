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﻿俄官員認體壇大規模串謀濫藥

2016-12-29 列印
　　俄羅斯反禁藥部門的官員周二首次公開承認，該國體壇存在大規模串謀濫用禁藥的情況，涉及數以百計運動員，但否認政府有份參與及容許這些行為，更堅稱總統普京毫不知情。

　　被捲入醜聞的包括六名越野滑雪運動員，國際滑雪聯會已暫時禁止他們出賽。俄反禁藥部門代主管安娜‧安塞里奧維奇指這是有系統的串謀行動。為世界反禁藥組織（WADA）調查事件的加拿大律師麥克拉倫，在本月上旬的最新報告也提到是串謀行動。不過安娜堅稱違規運動員沒有政府在背後撐腰。
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