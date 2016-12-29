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﻿捷克設專家隊打擊假新聞 Czech Republic to fight 'fake news' with specialist unit

2016-12-29 列印
        The Czech government is to set up a specialist “anti-fake news” unit. The new unit will begin operating on 1 January with 20 full-time specialists. The Guardian

  捷克政府將設立一支「反假新聞」專家隊伍。新單位由二十名全職專家組成，將於一月一日開始運作。

《衛報》
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