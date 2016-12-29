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﻿紐約時代廣場除夕倒數水晶球候命

2016-12-29 列印
美聯社
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        離跨年還剩數天，很多地方都已準備好跨年活動。美國紐約時代廣場也不例外，其除夕倒數水晶球已準備就緒，於本周六大除夕當天落下慶祝新一年來臨。

　　今年的水晶球重近一千二百磅，直徑達十二呎，由二千六百八十八塊水晶透光板組成，內置三萬二千顆LED彩燈。這顆水晶球會在除夕倒數前六十秒開始徐徐落下，期間將配合奪目燈光效果，迎接二○一七年來臨。

　　今次更邀請到聯合國秘書長潘基文主持倒數儀式。
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