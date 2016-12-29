﻿以色列火熱比堅尼女兵

在香港繁華石屎森林背後，有大片青山綠水，是市民行山的好去處，讓大家暫離煩囂，逍遙一刻。近年多了外地遊客來港，享受本港綠野遊蹤的樂趣，成為旅遊業的新賣點，但最近不時有山賊出沒，平靜的山徑暗藏治安風險，如果情況不改善，遊客將會卻步。 香港是彈丸之地，人煙稠密，但地理獨特，在人流不息的中環背後，就是陡峭半山，沿小徑往上走，便可直達太平山頂，攻頂之後，視野廣闊，可飽覽美麗的維港兩岸景色，入夜後高樓大廈燈火璀璨，景緻迷人，舉世聞名。從灣仔、薄扶林等地登上各山頭，並不困難，景觀各異。在新界和離島，理想的行山地點多不勝數。市民視乎個人能力和時間，選擇適合自行遠足登山之路，樂趣無窮。 郊野...

2016-12-29