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﻿以色列火熱比堅尼女兵

2016-12-29 列印
網上圖片
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　　軍人保家衞國，形象應該十分嚴肅。不過以色列的一批女兵卻擺脫這個形象，在社交網站上上載自己穿著比堅尼照片，大曬火辣身材，引來大批粉絲。

　　Instagram的一個帳號「以色列火熱女兵」（The Hot Israeli Army Girls），貼出各名女兵在當兵外的生活照。除了軍裝、拿槍的照片外，亦有海灘穿著比堅尼的照片，充份展現她們美麗自信的一面。這個帳號暫時已有逾三萬五千名位追隨者，也收錄超過二千名女兵的性感照片。
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