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﻿女員工過勞自殺 日電通社長引咎辭職

2016-12-30 列印
　　日本廣告業巨頭電通公司的新進女員工高橋茉莉，去年十二月因為工作過勞自殺，其公司社長石井直昨日承擔責任，為事件道歉並將於下個月辭職。此外，厚生勞動省東京勞動局昨日上午將高橋當時上司的書面資料移交檢方，又會調查公司高層是否有組織參與其中。

　　外地媒體報道，二十四歲的高橋去年四月加入電通公司，十月工作量激增，加班多達一百零五小時，很多時工作至清晨五時才回到家。次月即陷入憂鬱，最終於十二月由公司陽台墮樓輕生。厚生勞動省本月認定她的自殺屬於「過勞死」，因而突襲檢查電通公司。

　　其公司社長石井直昨日召開記者會，表示引咎辭職，而副社長中本祥一就指高橋的自殺無法否認存在職權騷擾的情況，但同時稱不認為有違法行為。
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