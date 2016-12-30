﻿特朗普批奧巴馬阻政權過渡

人民幣離岸價（CNH）跌穿6.98水平，昨日最低見6.9873，再創紀錄新低。而每百港元兌人民幣在早段更一度穿90水平，曾見90.07，是2010年9月以來首次，最新報89.91水平。有找換店已隨即調低人民幣賣出價至90關口。不過，亦有個別零售店因擔心人民幣再跌，索性停收人民幣。 找換店兌換人民幣較銀行吸引，找換店人民幣賣出價已報90元水平，滙豐及中銀電匯價仍穩守89元水平。多福找換匯款中心職員表示，由於人民幣持續貶值，的確多了客人沽出人民幣換港元。沽人民幣現鈔的生意多近20%至30%。他指，目前他們每百港元兌人民幣90.9，即1萬元人民幣可換到1.1萬港元。對於有其...

2016-12-30