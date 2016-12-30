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﻿特朗普批奧巴馬阻政權過渡

2016-12-30 列印
　　美國現任總統奧巴馬曾在候任總統特朗普當選後答應確保政權順利過渡。不過特朗普周三在Twitter發佈訊息，批評奧巴馬阻礙政權順利過渡。但特朗普其後接受記者追問時又表示，他與奧巴馬周三通話期間談得很好，但沒有具體透露他們討論了甚麼。

　　另外，當地周三一份調查報告顯示，奧巴馬成為二○一六年最受美國人欽佩的男性，特朗普次之；最受欽佩的女性則是希拉莉，現任第一夫人米歇爾以百分之八排第二。
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