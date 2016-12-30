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﻿朴槿惠有份制訂「文藝界黑名單」

2016-12-30 列印
　　南韓總統親信干政醜聞，獨立檢察組調查後確認崔順實、朴槿惠和青瓦台前秘書室長金淇春共同制定「文藝界黑名單」，封殺近萬名國內演藝人士，包括著名導演朴贊郁、演員金惠秀、宋康昊等。而「黑名單」足以證明朴槿惠違憲。

　　檢察組指崔順實向朴槿惠提出制定黑名單必要性，稱文藝界的「進步左派勢力」影響力過大，需對文藝界進行整頓，而國家情報院可能也參與制定。因為黑名單的存在，證明朴槿惠侵犯輿論和思想自由，違反憲法規定，成為彈劾她的重要證據。
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