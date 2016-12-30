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﻿哥倫比亞綁架數目跌92% Colombia kidnappings down 92%

2016-12-30 列印
　　Police in Colombia say the number of people "kidnapped" has fallen 92% since 2000. The head of the counter-kidnapping police force, Fernando Murillo, said 188 people had been abducted in 2016. BBC

  哥倫比亞警方稱，被「綁架」者的數目自二○○○年以來下跌了百分之九十二。反綁架警隊主管穆里略說，二○一六年有一百八十八人被綁架。英國廣播公司
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