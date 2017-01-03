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﻿哈里女友性感舊相曝光

2017-01-03 列印
網上圖片
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        英國哈里王子及其美國女星女友馬克爾，自早前首次被拍到約會後，傳媒繼續將密密追訪馬克爾，日前更首次曝光其十四年前初出道時拍下的一輯性感照片。

　　該輯照片攝於二○○三年， 當時馬克爾只有二十二歲，圖片可見她穿了一件低胸的白色吊帶背心，及上藍色長袖上衣配白色半截裙，又擺出性感姿態，意態撩人，展露美好身段。馬克爾在洛杉磯土生土長，因拍攝美劇《Suits》令她事業攀上高峰。她於十一月獲哈里公開承認戀情。

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