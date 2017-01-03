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﻿「HOLLYWOOD」遭惡搞變大麻

2017-01-03 列印
美聯社
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　　巨型山頭標誌「HOLLYWOOD」是美國洛杉磯的地標，不過它在元旦日被人惡搞，將「WOOD」字的兩個「O」換成「e」，變成「HOLLYWeeD」，很多當地居民早上起牀見到這景象都不禁一笑。

　　英文「WEED」是大麻的意思，因此有人估計惡搞者是想慶祝加州去年十一月投票，通過消閒式大麻合法化有關。
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