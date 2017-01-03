﻿特朗普上任即撤銷奧巴馬法令

美國候任總統特朗普將於本月二十日宣誓就職。候任白宮新聞秘書斯派塞透露特朗普上任後，將即時簽署連串行政命令，撤銷奧巴馬政府過去頒佈的多項法令及行動，他認為這些法令窒礙經濟增長和就業機會。此外斯派塞又透露特朗普將繼續使用Twitter等社交網站發佈及闡釋重大政策。



斯派塞星期日接受訪問時透露特朗普上任後「將會有許多大事發生」，包括撤銷奧巴馬政府過去八年頒佈的多項法令及行動，但他沒有具體說明撤銷哪項行政命令。此外又會頒佈一項新禁令，禁止高層級官員離開政府後的五年內擔任政治說客。斯派塞又透露，特朗普此後將繼續使用Twitter等社交網站發佈及闡釋重大政策，因為這可以與公眾直接對話。



他又質疑，奧巴馬驅逐俄羅斯三十五名外交官，是對人不對事。他指中國黑客前年入侵美國政府電腦系統，偷取百萬政府僱員資料，華府沒有採取任何行動。