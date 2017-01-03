﻿崔順實女兒丹麥落網將引渡

外國潮興「Rooftopping」玩意，中譯「天台危攝」，玩家徒手爬上摩天大廈頂部，或潛入基建制高點，自拍攻頂一刻，把相片放上網與人分享，以鳥瞰奇景吸引別人目光。這種極端運動風氣近年吹入本港，昨天有五名男女闖入青馬大橋，攀上橋頂高點自拍，事件令人憂慮大橋這類重要基建儼如「無掩雞籠」，存在保安風險。 五名男女昨早爬上青馬大橋，被職員發現報警，警員趕至，五人已自行返回地面，警員相信事件不涉及刑事成份，查問一輪後，准許五人離去。這並非首次有人這樣犯險，去年九月一對外籍男女來港，攀上青馬大橋塔頂，拿自拍神棍拍下危站在天橋頂的「英姿」，近年亦有外籍年輕人擅闖鬧市摩天大廈玩自拍，過程驚...

2017-01-03