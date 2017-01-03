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﻿崔順實女兒丹麥落網將引渡

2017-01-03 列印
　　南韓「總統親信干政」醜聞，風波主角之一崔順實的女兒鄭尤拉（Chung Yoo-ra），已於周日在丹麥被捕，估計可在一至兩周內把她引渡返國。

　　南韓媒體報道，丹麥警方以鄭尤拉非法居留為由，元旦日凌晨在該國北部城市奧爾堡把她拘捕，警方同時扣留鄭尤拉在二○一五年出生的兒子。首爾特別檢察部門消息人士透露將安排引渡她回國。外界預料，檢察部門稍後會落案起訴鄭尤拉多項罪名，並註銷她的護照，令她不能再出國。
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