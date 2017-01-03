﻿巴西槍手開殺戒11死三傷

巴西東南部坎皮納斯市上周六大除夕發生槍擊案，一名槍手闖進一間屋，向一批正在參加新年派對的人開槍，造成十一人死，三人傷，死者包括槍手的前妻及兒子等人，槍手最後吞槍自盡。



當地警方初步調查後，推斷槍手阿拉奧祖是因妻子帶同兒子離他而去，遂感憤怒和妒忌而狠下毒手。事發時屋內的人驚惶失措，其中一人逃入洗手間內報警，警員趕到後發現大批死傷者倒臥在血泊中。鄰居起初以為槍聲是有人在放煙花，直至見到有人負傷求救才知發生命案。