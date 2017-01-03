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日報新聞 > 國際

﻿恐龍腳印被破壞 Dinosaur footprints are damaged

2017-01-03 列印
  Police have launched an investigation after "plaster" was poured into two dinosaur footprints on a Skye beach. BBC

  蘇格蘭天空島一個沙灘上的兩個恐龍腳印被人澆入「石膏」，警方已展開調查。英國廣播公司
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