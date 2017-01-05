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﻿50性感女郎 跳鋼管舞送殯

2017-01-05 列印
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        台灣嘉義縣議會前議長董象上月十四日病逝，終年七十六歲。其家屬有感董生前愛熱鬧，特意僱用五十名性感女郎，在董喪禮結束後，在五十輛吉普車車頂上大跳火辣鋼管送殯，送行車隊聲勢浩大，不但導致太保市中正路交通嚴重擠塞，更不少民眾沿途圍觀、拍照，甚到有人駕駛電單車追隨車隊觀看表演。
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