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﻿神秘圍棋新星 擊敗中日韓高手

2017-01-05 列印
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　　近日內地圍棋網站出現身份不明的神秘棋士「Master」，截到昨午已取得五十四戰連勝佳績，手下敗將包括內地九段棋手柯潔、「棋聖」聶衛平、韓國九段棋手朴廷桓、日本九段棋手井山裕太等中日韓頂尖棋手。中國圍棋隊總教練俞斌認為，「Master」棋路特異，不似人類棋手，斷言「Master」必定人工智能程式。更有內地傳媒聲稱，「Master」其實是Google繼AlphaGo後另一人工智能程式，Google透過橫掃圍棋網站收宣傳效用。
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