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﻿IS突襲菲監獄 156犯逃脫

2017-01-05 列印
　　菲律賓一批伊斯蘭武裝份子，昨凌晨突襲一座監獄，試圖營救在囚黨羽，武裝份子與獄警駁火達兩小時，一名獄警中槍殉職，逾一百五十名囚犯趁亂越獄，菲律賓警方事後聯同軍方搜捕逃犯。

　　事發在凌晨約一時，逾百名相信隸屬摩洛伊斯蘭解放陣線分支組織的武裝份子，在棉蘭老島哥打巴托省北哥打巴托區監獄，與獄警駁火達兩小時，一名獄警中槍殉職，部份囚犯趁獄警集中精神對抗武裝份子，堆疊牀褥逃獄，最終有一百五十六名囚犯成功越獄。

　　菲律賓監獄管理局官員表示，該座監獄關押逾一千五百名囚犯，包括多名重犯，但只有二十一名獄警看守。監獄長則相信，武裝份子行動是要營救在囚黨羽。

　　菲律賓警方事後聯同軍方搜捕逃犯，暫時擒回四名逃犯。
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