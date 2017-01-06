 Advertisement
  • 2017年1月6日 星期五
  • 20º
  • 88%
熱門： 西九鐵騎士飛竹腦炎維園年宵

日報新聞 > 國際

﻿共和黨擬廢除奧巴馬醫改法案

2017-01-06 列印
　　美國候任總統特朗普將於半個月後宣誓就職，全面控制國會參眾兩院的共和黨，計劃在特朗普就任即時採取行動，廢除多條由總統奧巴馬頒佈的法案；候任副總統彭斯更揚言，特朗普就職當日，便會啟動廢除醫改程序。

　　彭斯周三與兩院共和黨領袖會面後透露，特朗普就職首天，便會啟動程序廢除醫改，並降低保險成本，但他未有透露詳情。

　　除醫改外，共和黨亦計劃廢除多條法案，其中一項是減少甲烷氣體排放量規例。眾議院多數黨領袖麥卡錫批評，該法例窒礙能源業發展。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd