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﻿蚊傳病毒觸發維省發警告 Mosquito-borne virus prompts warning in Victoria

2017-01-06 列印
  Australian health authorities have issued a warning after a ＂sharp rise＂ in cases of a mosquito-borne virus. People in rural areas were particularly vulnerable.BBC

　　澳洲維多利亞省由蚊傳播病毒的個案「急劇上升」，觸發衞生當局發出警告。鄉村地區的居民特別容易受感染。英國廣播公司

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