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﻿新年首演習 東京消防廳表演「攀雲梯」

2017-01-07 列印
        東京消防廳昨日在江東區有明舉行新年首次消防演習會，當局派大批消防員、消防車、直升機、消防輪作消防、救援訓練，吸引大批民眾到觀看。而活動焦點是「攀雲梯」，多名江戶消防紀念會成員，穿着江戶時代消防員服飾，攀上靠人力支撐的竹梯上，做出各種驚險動作，恍如雜技表演。據悉，該項表演由江戶時代一直延續至今，目的是提醒民眾注意防火。
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