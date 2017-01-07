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﻿字裏行間流露母愛 戴妃親筆信14萬成交

2017-01-07 列印
美聯社
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　　英國已故皇妃戴安娜於一九九七年在巴黎車禍中身亡，六封她生前寄給白金漢宮管家迪克曼的親筆信周四在倫敦拍賣，其中一封談及威廉哈里兄弟的信以一萬五千英鎊（約十四萬四千港元）成交。戴妃與迪克曼既是主僕，亦屬好友，哈里王子一九八四年出生後，迪克曼寄發賀卡恭賀對方，戴妃之後親筆回信感謝，字裏行間流露母愛，她在信中談到兩名兒子生活點滴，表示當年僅兩歲的威廉十分愛錫胞弟，整天貼近哈里，不停擁抱及親吻他，甚至不讓父母靠近。
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