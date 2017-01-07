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﻿頭版搞錯性別符號 《華盛頓郵報》旗下報章急道歉

2017-01-07 列印
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　　美國《華盛頓郵報》旗下免費報章《快報》大擺烏龍，該報周四以頭版報道一個美國女權組織，計劃在特朗普就任總統翌日，發起有十五萬人參與的大型大遊行，爭取女性權益。報章編輯和美術人員原本構思一個大批人砌成一個巨型女性符號配合內文，結果卻誤製成男性符號，但卻無人發現錯誤，直至報章出版後引發網友討論，編輯部方發現錯誤，急忙在社交網站facebook、twitter刊出更正版本，並且發聲明致歉。
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