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﻿美情報機關證俄干預大選

2017-01-07 列印
■克拉珀表示，俄國去年干預選舉程度之深前所未見。美聯社
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　　奧巴馬政府一直指責俄羅斯政府利用黑客干擾美國大選，美國國家情報總監克拉珀出席國會聽證會時表示，俄國去年干擾選舉程度之深前所未見。而中情局則指，俄國總統普京迂迴指示官員，將民主黨內部電郵、資料交予維基解密。

　　克拉珀周四出席參議院軍事委員會聽證會時批評，俄國全面發動網絡攻擊，嚴重威脅美國；他指，俄國過往亦曾干預選舉，惟去年干預程度之深，卻是前所未見，當局無法衡量事件有否影響選民投票意向。

　　華府官員透露，中情局等情報機關已完成調查工作，相信俄國黑客的目的是協助特朗普當選。中情局則指，普京透過第三方指示官員，要求黑客將民主黨內部電郵、資料交予維基解密。
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