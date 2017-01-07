 Advertisement
  • 2017年1月7日 星期六
  • 20º
  • 84%
熱門： 言承旭林鄭林憶蓮H7N9景泰苑

日報新聞 > 國際

﻿2016年成歷史上最熱一年

2017-01-07 列印
　　歐洲中期天氣預報中心轄下哥白尼氣候變遷服務處發佈報告，表示去年全球地表均溫為攝氏十四點八度，較前年升近零點二度，比工業革命前平均氣溫高出一點三度，成為有紀錄以來最熱一年。報告指，去年氣溫創新高，主因是大氣中累積溫室氣體，加上太平洋出現厄爾尼諾現象，將熱力釋放至大氣層。全球不同區域中，以北極升溫問題最嚴重，而亞洲和非洲部份地區亦異常炎熱。該機構指，地球已處於懸崖邊，呼籲各國關注氣候暖化問題。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd